Red Bull Salzburg verfolgt 100-Mio.-Euro Plan!

Und wenn Stefan Lainer, Amadou Haidara, Xaver Schlager, Diadie Samassekou und Co. bereits diesen Herbst in der Champions League schaulaufen, sind die nächsten Megatransfers wie jüngst bei Caleta-Car (17 Millionen Euro Ablöse) im zweistelligen Millionenbereich vorprogrammiert. Bevor Roter Stern Belgrad nicht bezwungen ist, sind das alles nur Zahlenspiele. Unmöglich ist es aber auch nicht, dass Ende August 2019, also in etwas mehr als einem Jahr, das Konto des Serienmeisters um 100 Millionen Euro schwerer ist…