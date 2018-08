Norwegisches Toptalent ab Winter in Salzburg

Haland hat sich beim aktuellen Tabellenvierten Molde im laufenden Jahr als Stammspieler etabliert, erzielte in 16 Partien neun Tore. Auch in der laufenden Europa-League-Quali steuerte er heuer schon drei Treffer bei, zuletzt am Donnerstag ein Doppelpack beim 3:0 beim Aufstieg gegen Hibernian Edinburgh. „Haland ist ein bulliger und schneller Stürmer mit einem besonderen Torriecher“, sagte Freund. „Er ist aber gerade erst 18 Jahre alt geworden, weshalb er bei uns dann auch die nötige Zeit für seine weitere Entwicklung erhalten wird.“