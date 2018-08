Mehr Energie für den Schulstart

Waschen sie sich gemeinsam das Gesicht! Probieren Sie eine Massage:

Handflächen reiben, bis sie warm sind und Gesicht, Nase, Schläfen sowie Ohren ausstreichen. Danach mit den Fingern in sanften Strichen die knöcherne Begrenzung der Augenhöhlen im und gegen den Uhrzeigersinn massieren. Den Kopf „kämmen“ - mit gespreizten Fingern und 3 Strichen kräftig über das Haupt bis zum Nacken streichen. Ohrenrand (Daumen an der Rückenseite, die Finger an der Vorderseite) von oben nach unten reiben und ziehen. Anschließend durch rasches Streifen mit der flachen Hand bewegen.