Fantasievolle Durstlöscher gegen die Hitze

Eisteedrinks fertig abgepackt für Zuhause

Und was passiert mit Lokalbesuchern, die an einem Sommerabend auf Alkohol nicht verzichten wollen? Steiner: „Die können ruhig etwas Gin in ihren Eisteecocktail reinhaben.“ Detail am Rande: Einige der kühlen Eisteedrinks - wie den „White Ice Tea“ oder den „Green Ice Tea“ - gibt es auch fertig abgepackt. In Null-Komma-Nix kann man diese selbst zubereiten und daheim genießen.