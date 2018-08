Schumacher: Die Familie zieht NICHT nach Mallorca!

Verwirrung rund um Michael Schumacher: Die Sprecherin des Formel-1-Rekordweltmeisters sah sich nach dem Aufkommen wilder Gerüchte um einen bevorstehenden Umzug des Schumacher-Clans zu einem energischen Dementi gezwungen. „Die Familie hat nicht die Absicht, nach Mallorca umzuziehen“, erklärte Sabine Kehm in einer E-Mail an die Nachrichtenagentur AFP. Ganz oben im VIDEO sehen Sie die allerletzte Runde, die Schumacher jemals in einem Formel-1-Ferrari fuhr!