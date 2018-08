Bei Nebel & Schneefall am Berg in Kaprun gerettet

Die Deutschen schlugen gegen 18.45 Uhr in ihrer Not per Handy Alarm. Mit dem Polizeihubschrauber Libelle wurden sechs Bergretter zum Heinrich-Schwaiger-Haus auf 2802 Metern Seehöhe geflogen. Die Helfer machten sich sofort auf die Suche. „Wegen des schlechten Wetters konnten wir die drei Männer erst gegen 21 Uhr im Gipfelbereich finden“, schildert Bergrettungs-Einsatzleiter Thomas Etzer. „Sie wurden von uns mit Jacken und Stirnlampen ausgerüstet. Danach marschierten wir gemeinsam zum Heinrich-Schwaiger-Haus“, so Etzer. Gegen 23 Uhr traf die Mannschaft mit den unverletzt gebliebenen Deutschen dort ein. Die Helfer und die Gruppe ruhten sich bis zum nächsten Morgen aus, danach ging es zu Fuß zurück ins Tal.