Supercup: „Leben geht auch ohne Ronaldo weiter“

Für Real ist es Spiel eins nach Cristiano Ronaldo. „Das Leben geht auch ohne Ronaldo weiter“, sagt Kroatiens WM-Held Luka Modric über den Abgang von „CR7“ zu Juventus. „Ich denke, dass wir auch ohne ihn Titel gewinnen werden.“ Nach drei Triumphen in Serie in der Champions League wäre es für Real auch der dritte Supercup-Erfolg in Serie. Auch das gab’s noch nie, wäre eine neue Bestmarke.