Türkis-Blau auf Crashkurs: Streit um Abfangjäger

Ohne weitere 200-Millionen-Euro-Investition bleiben die Eurofighter bereits in 40 Monaten für immer am Boden, die alten Saab 105OE-Abfangjäger müssen in zwei Jahren stillgelegt werden (die „Krone“ berichtete). Fällt bis Jahresende kein Startschuss für eine Nachbestellung, hat das Heer sehr bald keine Jets mehr - die Piloten wandern in die Zivilluftfahrt ab, millionenteures Know-how geht verloren.