„Dass der Lenker straffrei bleibt, ist schlimm“

„Wir haben das ganze Leben lang so viel gearbeitet, alles miteinander aufgebaut und jetzt können wir uns nicht einmal miteinander freuen“, trauert die Kauffrau Gertraud Sch. aus Saxen: „Wir wären heuer im September beide in Pension gegangen. Ich werde am 1. September 60 und mein Mann wäre am 15. September 65 Jahre alt geworden.“