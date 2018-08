Wespenstiche bei Konzert: Feuerwehr im Großeinsatz

War es in den vergangenen Jahren durchaus schon auffällig, ist heuer überhaupt ein „Super-Wespenjahr“ geworden. Das lassen die Statistiken der Einsatzkräfte erahnen, bei Feuerwehr und Rotem Kreuz mehren sich die Notrufe. So auch bei der Feuerwehr Mörbisch am See. Die Helfer mussten gleich zwei Gäste nach Wespenattacken versorgen. Da die Finger der Patienten derart angeschwollen waren, dass aufgrund der Eheringe Gefahr für die Durchblutung bestand, wurden die Wertgegenstände mit einer Zange aufgezwickt.