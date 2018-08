Endlich hat Lukas Weißhaidinger seine Bronzene!

Weißhaidinger wurde neben dem Europameister Andrius Gudzius (LIT) und Daniel Stahl (SWE) geehrt. Stolz präsentierte er dann seine Bronze-Medaille und freute sich besonders, dass sein Name schon eingraviert war. „Das sieht doch großartig aus“, schmunzelte er. Mit dieser Medaille im Gepäck fliegt Luki am Freitagabend über München nach Linz und freut sich schon riesig auf den Empfang in seiner Heimatgemeinde Taufkirchen am Sonntag.