Escortgirl gewürgt: Rad-Ikone Jan Ullrich in Haft!

Der ehemalige Rad-Star Jan Ullrich (44) wurde am Freitag in den frühen Morgenstunden in einem Luxushotel in Frankfurt am Main verhaftet. Der Vorwurf lautet schwere Körperverletzung, er soll ein Escortgirl misshandelt haben. Polizisten sollen den ehemaligen Profisportler, der zuletzt mit Alkohol- und Drogenproblemen zu kämpfen hatte, noch im Hotel überwältigt haben. Auch bei der Attacke auf die Frau stand der Ex-Radprofi unter Alkohol- und Drogeneinfluss, wie eine Polizeisprecherin am Freitag bestätigte.