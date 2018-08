Ex-Radstar Ullrich randaliert in Schweigers Garten

Dann kam plötzlich Jan Ullrich an den Zaun. „Er wirkte nicht orientiert, war aggressiv und wollte unbedingt in den Garten von Til, obwohl er ihm schon vor Tagen den Zutritt verboten hatte, weil er sich so merkwürdig benommen hatte“, zitiert das deutsche Blatt einen Augenzeugen. Offenbar eskalierte die Situation, der ehemalige Radstar kletterte über den Zaun und attackierte Schweiger und dessen Gäste.