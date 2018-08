Diskus-Held: „Ein, zwei Bier gingen sich aus!“

Österreichs Diskus-Star Lukas Weißhaidinger feierte seine Bronze-Medaille von der EM in Berlin im kleinen Familien- und Freundeskreis bis morgens um drei Uhr. „Ein, zwei Bier gingen sich schon aus“, lachte Weißhaidinger, für den die Medaille Ansporn zu neuen Großtaten sein soll. Irgendwann will er auch ganz oben auf dem Treppchen bei einer EM, WM oder Olympia stehen, sagt er in diesem Video-Interview mit Olaf Brockmann.