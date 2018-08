Lichtbogen verbrannte zwei Elektriker schwer

Verletzte gerettet

Zwei Elektriker, ein 51-jähriger Burgenländer aus Pinkafeld und ein 18-jähriger Steirer aus Stubenberg am See gerieten direkt in den heißen Bogen und erlitten schwere Verbrennungen. Das Rote Kreuz brachte die Verletzten ins Krankenhaus Wels, wo es eine spezielle Abteilung für Hautverletzungen gibt.