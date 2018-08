Schaller/Staudenherz bei EM-Premiere Mixed-10.!

Der Coach wies zudem darauf hin, dass Schaller erst vor sechs Jahren mit dem Wasserspringen angefangen hat und er daher noch eine sehr junge Springer-Karriere habe. Worisch: „Für beide war es eine gute Vorbereitung auf die 3-m-Bewerbe. Sie bekommen so mehr Routine.“ Für Schaller ist es am Donnerstag so weit, für Staudenherz am Samstag (jeweils 10.30 Uhr).