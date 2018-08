Justiz will gegen Kira Grünberg ermitteln

Grünberg will Aufhebung ihrer Immunität

Grünberg selbst will nun den zuständigen Nationalratsausschuss um die Aufhebung ihrer Immunität bitten. „Ich werde natürlich alles Notwendige tun, damit alle offenen Fragen umfassend beantwortet werden können“, so die Tirolerin in einem Statement Dienstagabend. „Ich bin mir bewusst, dass für politische Abgeordnete besondere Maßstäbe zu gelten haben.“