Edlseer-Chef gab für seinen Sohn das Rauchen auf

Tourbus statt Luxushotel

Seit einem Vierteljahrhundert bespielen die Edlseer die Bühnen. Es gab Jahre mit über 250 Konzerten. „Das machen wir nicht mehr, es geht zu sehr auf die körperliche Substanz“, erklärt der 41-jährige Fritz, der trotz großer Bekanntheit immer mit beiden Beinen am Boden blieb. „Es kommt heute noch vor, dass wir im Tourbus schlafen, wir brauchen kein Luxushotel“, betont der Vater von drei Buben. Für Nachzügler Lorenz hat er heuer am 12. März den Glimmstängel für immer zur Seite gelegt. „Weil ich draufgekommen bin, dass es blöd ist, zu rauchen. Außerdem möchte ich mit ihm auch noch in 20 Jahren auf den Berg gehen. Aber wenn ich mir täglich Zigaretten reinziehe wird das schwer möglich sein“, schaut der Musiker auf seine Gesundheit.