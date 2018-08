Ludwig: „Wehre mich gegen Anti-Wien-Politik!“

Auch die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ist der Meinung, es sollen mehr Bundesbehörden in die Länder ausgelagert werden. Sie wollten hingegen mit der Ostregion eine Allianz bilden. Ist die Zusammenarbeit gescheitert?

Ich bekenne mich ganz klar zur Zusammenarbeit der Länder - insbesondere in der Ostregion. Aber: Solidarität ist keine Einbahnstraße. In der Absiedelung des Umweltbundesamtes aus Wien beispielsweise kann ich keinerlei Vorteile entdecken. Es geht nur darum, eine Bundesbehörde in ein anderes Bundesland zu transferieren. Das verursacht enorme zusätzliche Kosten. Der geplante Standort Klosterneuburg liegt unmittelbar an der Wiener Stadtgrenze. Und die Grundstückspreise sind übrigens höher als in weiten Teilen Wiens. Das halte ich für nicht sinnvoll.