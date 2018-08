Johanna Mikl-Leitner: „Müssen Vorbild sein“

Sollten Ihrer Meinung nach mehr Bundesbehörden in die Länder ausgelagert werden?

Ja, dafür spreche ich mich seit Langem aus. In der Schweiz und in Deutschland befindet sich jede vierte Bundesbehörde in den Ländern. In Österreich sind es gerade einmal fünf Prozent. Dabei ist aber jedem Österreicher klar, dass die anderen Bundesländer als Standorte um nichts schlechter sind als Wien. Ich halte das jedenfalls auch für die Stärkung der Regionen für eine wichtige Strategie. In Niederösterreich gehen wir den Weg der Dezentralisierung bereits. Wir verlagern gerade 500 Arbeitsplätze aus der Landesverwaltung in St. Pölten direkt in die Regionen.