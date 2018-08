Erste bundesweite Lizenz für Digitalradio vergeben

ORF und Kronehit vorerst nicht an Bord

Auch wenn die ORF-Radios und der größte private Radiosender Kronehit wohl aus Sorge um Marktanteile den Umstieg von Analog- auf Digitalradio nicht aktiv unterstützen, zeigte sich der Vorsitzende der KommAustria, Michael Ogris, dennoch zuversichtlich. „Wir und auch die Radioveranstalter selbst wissen, dass DAB+ bei den Konsumentinnen und Konsumenten noch in keinem europäischen Land explosionsartig gezündet hat, sondern zumeist eine eher schleichende Erfolgsgeschichte hat“, meinte er: „DAB+ ist aber der Ausweg aus der UKW-Frequenzknappheit in Österreich und ermöglicht deutlich mehr Programm- und Meinungsvielfalt im Radio.“