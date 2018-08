Österreich stöhnt: „Sibirien, ich komme!“

Allerorts haben die Menschen mit Temperaturen teilweise weit über der Norm zu kämpfen. Abgesehen von der Iberischen Halbinsel, die derzeit den absoluten Spitzenplatz in Sachen Hitze einnimmt, leiden auch wir in Österreich unter der Hitze. Gut erkennbar ist das z. B. an den steigenden Temperaturen in unseren Badeseen. Da gelüstet es manchen User schon nach etwas „sibirischer Frische“ - so schreibt etwa Userin Tina D. auf Facebook: „Sibirien, ich komme!“