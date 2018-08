Ryanair-Piloten streiken kommende Woche erneut

Streiks auch in Belgien und Schweden

Für den 10. August haben auch Ryanair-Piloten in Belgien und in Schweden Streiks angekündigt. In Deutschland und in den Niederlanden sind Arbeitsniederlegungen an dem Tag ebenfalls möglich. In Deutschland will die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) Anfang kommender Woche bekannt geben, ob die Piloten streiken. Sie hat Ryanair eine „allerletzte Frist“ bis Montag eingeräumt, um „doch noch“ ein verhandlungsfähiges Angebot vorzulegen.