300 Flüge wegen Streiks bei Ryanair abgesagt

Der Streit zwischen der irischen Billigfluglinie Ryanair und ihrem Flugpersonal eskaliert: Man werde die Flotte in Dublin um 20 Prozent reduzieren, teilte das Unternehmen mit. Damit seien 300 Stellen gefährdet. Für die Entscheidung machte die Airline unter anderem rückläufige Buchungen wegen der Pilotenstreiks in Irland verantwortlich. Am Mittwoch wurden europaweit rund 300 Flüge abgesagt, weil dieses Mal die Flugbegleiter ihre Arbeit niederlegten. Gestreikt wird bis einschließlich Donnerstag an den Ryanair-Basen in Spanien, Portugal und Belgien. Rund 600 Verbindungen werden wegen des Streiks an den beiden Tagen ausfallen. Der Flughafen Wien Schwechat ist davon aber nicht betroffen.