Lobnig zieht als Vorlauf-Erste ins Finale ein

Die WM-Dritte Magdalena Lobnig ist am Donnerstag bei den Ruder-Europameisterschaften im Rahmen der Multisport-EM in Glasgow als Vorlaufsiegerin in das Finale eingezogen. Die Kärntnerin verwies im olympischen Einer die Ukrainerin Diana Dimtschenko um 3,53 Sekunden auf Platz zwei, die ersten zwei stiegen aufgrund des nur neun Teilnehmerinnen starken Feldes direkt auf. Das Finale ist am Sonntag.