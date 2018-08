Kult-Alien „Alf“ kehrt ins irdische TV zurück!

Unklar, wann Alf wieder auf der Erde landen wird

Die Produktionsfirma Warner Bros. Television sei jedenfalls ernsthaft an einer Fortführung oder Neuauflage der 80er-Sitcom interessiert. Derzeit suche man nach einem Produzenten, der die neuen Geschichten von „Alf“ in die Realität umsetzen soll. Bereits seit Mai sollen die früheren Autoren Tom Patchett und Paul Fusco an der Geschichte arbeiten. Demnach soll Alf wieder auf der Erde landen und dort auf eine neue Familie und Charaktäre treffen. Ein Termin für die TV-Rückkehr steht allerdings noch nicht fest.