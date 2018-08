Baby in Australien von Jagdhund totgebissen

In Australien hat ein Jagdhund am Donnerstag ein 14 Monate altes Mädchen totgebissen. Der Hund der Rasse Deutsch-Drahthaar ging in der kleinen Gemeinde Neerim Junction im Südosten des Landes laut Polizei plötzlich auf das Baby los. Die Mutter versuchte noch, das Tier von ihrer Tochter loszureißen, jedoch ohne Erfolg.