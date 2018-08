Fünfter Stadelbrand in Serie: Jagd auf Feuerteufel

Schon wieder ein Stadel und schon wieder kurz nach Mitternacht: Nach Pfaffenhofen, Pettnau, Zirl und Unterperfuss heulten in der Nacht auf Montag auch in Inzing die Sirenen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Stadel in Vollbrand und stürzte kurze Zeit später zusammen. Erschwerend kam die Nähe zu Hochspannungsleitung und Bahngleis hinzu, letzteres musste für etwa eine Stunde gesperrt werden.