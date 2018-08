Salzburgs „Stevie“ Lainer ist unaufhaltbar

„Stevie bleibt bei uns!“

Der erneut ausschließt, dass sich in der Personalie Lainer in der Sommertransferphase doch noch etwas tun könnte. „Ich wüsste keine Konstellation. Stevie bleibt bei uns. Im Endeffekt ist es so, dass es einen bestehenden Vertrag gibt, der eingehalten wird.“ Dieser läuft noch bis 2022.