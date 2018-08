Das sagt Boris Becker zur Causa Özil

„Ich bin leidenschaftlicher Fußball-Fan und kenne den Mesut. Da haben sich beide Seiten nicht mit Ruhm bekleckert. Sie sollen alle wieder an den Tisch holen. Ich hoffe, dass er einen besseren Abgang bekommt. Mesut und der deutsche Fußballbund haben sich da nicht optimal verhalten“, betont Becker in dem Interview. Das Hauptthema war jedoch seine Scheidung: „Es gab schon bessere Zeiten“, erklärte Becker. „Aber man solle nicht alles glauben, was man liest.“