Nach dem Tod noch etwas Gutes tun

Nach dem Tod noch Gutes zu tun - das scheint immer mehr Menschen ein Anliegen zu sein. 60 Millionen Euro wurden im Vorjahr in Form von Testamentsspenden an gemeinnützige Organisationen überwiesen. „Das sind bereits fast zehn Prozent aller Spendensummen in Österreich“, sagt Günther Lutschinger von der Initiative „Vergissmeinnicht“.