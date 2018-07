Jetzt wird es am Wiener Gürtel so richtig schlimm

Wer den Stausommer bis jetzt für ärgerlich gehalten hat, der wird seine Meinung am Montag noch einmal revidieren müssen - denn jetzt wird es so richtig schlimm. Seit Sonntag ist der Gürtel an der Kreuzung Neubaugürtel und Märzstraße gesperrt, weil Straßenbahn-Geleise getauscht werden. Im Frühverkehr begann das prophezeite Chaos!