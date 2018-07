Klingen an Exklaven-Zäunen werden wieder entfernt

Ungeachtet des gewaltsamen Grenzsturms am Donnerstag hält die spanische Regierung an ihren Plänen fest, die umstrittenen messerscharfen Klingen an den Grenzzäunen der Afrika-Exklaven Ceuta und Melilla zu entfernen. Laut Innenminister Fernando Grande-Marlaska sollen die Klingen „unverzüglich“ abmontiert werden.