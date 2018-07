Tour-Spitze vor Pyrenäen-Finale völlig unverändert

Thomas geht am Freitag mit unverändert 1:59 Minuten Vorsprung auf Dumoulin aus der Sunweb-Mannschaft in die letzte Pyrenäen-Etappe von Lourdes nach Laruns. Das 200-km-Teilstück hat es mit sechs Bergwertungen, darunter der Col du Tourmalet und der Col d‘Aubisque, noch einmal in sich. Der viermalige Tour-Champion Froome liegt nach seinem kleinen Einbruch vom Mittwoch 2:31 hinter dem Spitzenreiter, sein Guthaben auf den viertplatzierten Slowenen Primoz Roglic (LottoNL) beträgt nur 16 Sekunden.