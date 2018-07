Kinder können Küchenduft und Bühnenluft schnuppern

Auftritt beim Ars-Electronica-Festival

Die Sommerferien, in denen oft auch einmal Langeweile das Kommando übernimmt, dazu nutzen, die Kreativität zu fördern - das haben sich verschiedene Initiativen in Oberösterreich vorgenommen. Auch das Landestheater Linz lockt den Nachwuchs auf die Bühne. Kinder ab 13 Jahren erhalten im Rahmen des Projekts von „Create Your World“ die Möglichkeit, ein eigenes TV-Programm auf die Beine zu stellen. „Wir werden Figuren und Szenen entwickeln, die wir am Ars-Electronica-Festival in einem Live-TV-Format auch zum Einsatz bringen“, verrät Nele Neitzke, die das Junge Theater in Linz leitet. Neitzke wird wie Theaterpädagogin Simone Rupp und die Dramaturgin Jennifer Bischoff die Workshop-Teilnehmer von 27. August bis 2. September begleiten. Anmeldungen sind nur noch bis Ende Juli möglich.