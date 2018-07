Von Komiker ausgetrickster Politiker tritt zurück

Der von dem britischen Undercover-Komiker Sacha Baron Cohen, auch bekannt aus dem Film „Borat“, hinters Licht geführte US-Abgeordnete Jason Spencer hat seinen Rücktritt erklärt. Er werde sein Mandat zum Ende des Monats abgeben, kündigte der 43-jährige Republikaner, Mitglied des Repräsentantenhauses im Südstaat Georgia, am Mittwoch in einem Brief an den Vorsitzenden der Regionalkammer an.