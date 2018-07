Streit um Zigarette endet mit Messerattacke

Wegen eines nichtigen Streits um eine Zigarette ist am späten Dienstagabend bei einer Wiener U-Bahn-Station am Gürtel ein 26-Jähriger niedergestochen worden. Der junge Mann erlitt eine Verletzung am Oberkörper und musste in den Schockraum eines Krankenhauses gebracht werden. Seine Angreifer sind flüchtig.