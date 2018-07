US-Spezialkräfte retten zum IS verschleppte Kinder

„Ich hatte Angst um mein Leben“

Dass Moussa mit dem IS zu tun hat, habe Sam vor ihrer Hochzeit nicht gewusst: „Er wirkte gepflegt, fuhr einen Porsche und kümmerte sich gut um uns.“ Irgendwann sei dann der Punkt gekommen, an dem er sich gelangweilt gefühlt haben muss, so die zweifache Mutter. Er schloss sich dem IS an und nahm seine Familie nach Rakka mit. Flüchten sei für Sam keine Option gewesen: „Ich hatte Angst um mein Leben.“ Aber auch in die Heimat zurückzukehren, sei damals für die Mutter keine Alternative gewesen: „Ich dachte mir: Sie werden mir meine Kinder wegnehmen, obwohl ich sie nur beschützen wollte. Hier in Syrien können sie in die Schule gehen und bekommen Essen. In Amerika bin ich pleite - ich habe nichts mehr.“