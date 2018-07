Dammbruch in Laos: 26 Tote, mehr als 130 Vermisste

Der Xepian-Xe-Nam-Noy-Staudamm in der südöstlichen Provinz Attapeu war am Montagabend eingestürzt, fünf Milliarden Kubikmeter Wasser aus dem Staubecken überschwemmten sechs Dörfer - eine Wassermenge, die jene des Attersees übersteigt. Über die Ursache des Dammbruchs gibt es noch keine gesicherten Angaben, in einer ersten Reaktion nannte eine der an dem Projekt beteiligten Firmen starken Regen als Grund für Risse im Damm.