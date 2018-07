Einsatzkräfte: „Leichen lagen sich in den Armen“

„Einige haben alles verloren“

Der Brand in Mati war am Dienstag eingedämmt, allerdings wütete 50 Kilometer westlich von Athen im Küstenort Kineta ein Feuer, das zahlreiche Häuser und Autos zerstörte. Innenminister Panos Skourletis sagte, das Löschen dieses Feuers habe jetzt Vorrang. In der Nähe der Stadt Marathon wurden rund 600 Kinder aus einem Feriencamp in Sicherheit gebracht. Mehr als 3000 Feuerwehrleute, fünf Flugzeuge und zwei Hubschrauber waren im Einsatz gegen die Flammen. Regierungssprecher Dimitris Tzanakopoulos erklärte, in der Region Attika seien gleichzeitig 15 Brände an drei verschiedenen Fronten ausgebrochen. Die Sprecherin des Roten Kreuzes, Georgia Trisbioti, sagte, die Menschen seien am Boden zerstört. „Einige haben alles verloren: Kinder, Eltern, ihr Heim.“