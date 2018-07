Dutzende Waldbrände in Schweden außer Kontrolle

Zehntausende Hektar Wald vernichtet

Allein die drei größten Brände in den Regionen Gävleborg, Jämtland und Dalarna in der Mitte Schwedens nördlich von Stockholm umfassten nach Behördenangaben am Donnerstag 20.000 Hektar. Der schlimmste Brand (Bild unten) wütet in der Kommune Ljusdal. Nach Einschätzung der Rettungskräfte stehen hier allein mehr als 8500 Hektar in Flammen, eine Fläche 25-mal so groß ist wie der Central Park in New York. Die „Brandfront“ sei 55 Kilometer lang, wird berichtet.