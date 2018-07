Letzter Ausweg: Menschen & Tiere flüchten ins Meer

Griechenland bittet EU-Staaten um Hilfe

Die Behörden baten angesichts der Lage um Hilfe bei anderen Ländern der Europäischen Union. Zypern und Spanien boten ihre Unterstützung an. Das Feuer in Mati war das verheerendste in Griechenland seit der Brandkatastrophe auf der Halbinsel Peloponnes im August 2007, bei der Dutzende Menschen starben. Neben den Toten wurden in Mati meh als 170 Menschen verletzt, wie die Behörden mitteilten. Unter ihnen sind viele Kinder. Elf Menschen befanden sich auf Intensivstationen.