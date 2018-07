Achtung Heidelbeerpflücker vor giftiger Einbeere!

Beim Pflücken von Heidelbeeren waren in der Vorwoche Fritz Gusenleitner, Mitarbeiter des Biologiezentrums Linz, in St. Georgen am Walde auch Pflanzen der giftigen Einbeere ins Auge gestochen. „Beide Arten sind dicht nebeneinander gestanden, die Verwechslungsgefahr ist daher vor allem bei Kindern groß“, warnt der Experte.