Wiener Fiakerpferde sollen „Plastikschuhe“ tragen

Im ersten Bezirk entstünden durch die Fiaker jährlich Schäden in Höhe von 700.000 Euro, so ein Sprecher der Magistratsabteilung 28 (Straßenbau) am Montag. Da der Bezirk nur begrenzte Mittel habe, könne er nur einen Teil der Ausbesserungsarbeiten finanzieren. „Das heißt, jährlich wächst der Straßenschaden um 300.000 Euro an“, so der Sprecher.