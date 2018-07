Verschwundener Mond wieder aufgetaucht

Halb Europa hat in den vergangenen Tagen nach dem verschwundenen Mond gesucht. Wie berichtet, war die Kunstinstallation des britischen Künstlers Luke Jerram, die für das Straßentheaterfestival „Olala“ in Lienz gebucht war, auf dem Postweg verloren gegangen. Montagmittag kam die erlösende Nachricht. Die Kiste mit dem Kunstobjekt konnte in einem Depot in Graz gefunden werden.