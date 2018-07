„PES 2019“: Am 8. August ist Demo-Anpfiff!

Freunde des virtuellen Fußballsports sollten sich den 8. August rot im Kalender anstreichen. An diesem Tage erscheint nämlich die Demoversion von „Pro Evolution Soccer 2019“, in der Konami Top-Mannschaften wie den FC Barcelona, FC Schalke 04 oder Inter Mailand gegeneinander antreten lässt. Insgesamt zwölf Teams sind in der Demo spielbar, das fertige Spiel wird noch deutlich mehr enthalten und am 30. August erscheinen.