Experte überzeugt: „Keine Entspannung in Sicht“

„Es sind teils Menschen, die sich dort schon seit Längerem eingerichtet haben, aber auch erst jüngst via Griechenland eingetroffene Zuwanderer“, so Tatzgern gegenüber der dpa. So sind nach Angaben des Internationalen Roten Kreuzes beispielsweise in Bosnien-Herzegowina seit Jahresbeginn 8000 Menschen eingetroffen, acht Mal so viel wie 2017. Allein in den vergangenen vier Wochen waren es laut Rotem Kreuz 3000. Die dortigen Behörden sprechen von insgesamt 3000 bis 4000 Menschen.