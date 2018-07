„In Österreich gibt es 250.000 illegale Migranten“

Burgenlands Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) hat am Sonntag darauf aufmerksam gemacht, dass „vorsichtige Schätzungen davon ausgehen, dass sich rund 250.000 Migranten illegal in Österreich aufhalten. Das ist eine Stadt so groß wie Graz. Kein guter Zustand.“ Für Niessl gibt es derzeit deshalb keine Alternative zu Kontrollen an Österreichs Grenzen. Gleichzeitig fordert der Burgenländer „eine europäische Lösung“ und „mehr Anstrengung bei der Entschärfung dieses Problems, “über das viel geredet, aber wenig umgesetzt wird".