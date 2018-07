Polizeischülerin nach Sturz von Pferd verletzt

Während mittlerweile bereits vier Pferde für die Reiterstaffel der Polizei angeschafft wurden, ist es am Donnerstag in Wiener Neustadt zum ersten Reitunfall beim Training gekommen. Eine Polizistin übte auf einer Wiese, auf der eine Fahnenmasthalterung so stark überwuchert war, dass ihr Pferd in das Loch tappte - und sie aus dem Sattel stürzte und sich ein Schlüsselbein brach.