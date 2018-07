Erstes Polizeipferd hat einen Namen - und bockt!

Die berittene Polizei - Vorzeigeprojekt von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) - hat derzeit mit einigen Startschwierigkeiten zu kämpfen. So mangelte es zuerst an passenden Pferden, die angeboten wurden. Dann wurde schließlich das erste Pferd angekauft (wir berichteten). Der siebenjährige Wallach scheint sich aber noch nicht so ganz in seinem neuen Job einzufinden. Denn wie krone.at aus Insiderkreisen erfuhr, soll „Dorian“, wie der Wallach nun heißt, bereits einen der angehenden Polizeireiter unsanft in den Sand der Reithalle befördert haben ...